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Уведомление о прибытии
иностранного гражданина

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Новый бланк формы уведомления о прибытии иностранного гражданина!

Часто задаваемые вопросы

Мне нужна временная регистрация. Можете помочь?

Нет, мы предоставляем сервис, который позволяет подготовить пакет документов и подать с первого раза для тех, у кого уже есть всё необходимое.

Кому необходимо регистрироваться?

Всем иностранным гражданам пребывающим в Россию более чем на 7 суток.

Когда необходимо зарегистрироваться?

Не позднее 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Граждане Украины и Беларуси не позднее 90 дней. Армении, Казахстана и Киргизии не позднее 30 дней. Таджикистана не позднее 15 дней.

По какому адресу необходимо регистрироваться?

По адресу помещения, в котором будет проживать иностранный гражданин.

Какие документы необходимы для регистрации?

В комплект прилагаемых к уведомлению документов входят:

  • Копия документа удостоверяющего личность принимающей стороны (паспорт или вид на жительство)
  • Копия документа подтверждающего право пользоваться помещением, предоставляемым для проживания иностранному гражданину
  • Копия визы или миграционной карты (кроме граждан Республики Беларусь)
  • Копия документа подтверждающего личность законного представителя иностранного гражданина (для лиц, которым требуется представитель)

Для организаций дополнительно необходимы:

  • Оригинал доверенности на предоставление интересов организации в постановке на миграционный учёт иностранных граждан или копию приказа о назначении ответственных лиц по контролю за соблюдением правил пребывания иностранных граждан на территории РФ, заверенная руководителем и скрепленная печатью
  • Копия свидетельства ОГРН, заверенная руководителем и скрепленная печатью
  • Копия приказа о назначении руководителя организации, заверенная руководителем и скрепленная печатью
Каким способом можно подать уведомление?
  1. Лично в местном подразделении МВД по вопросам миграции
  2. Лично в МФЦ
  3. Отправить ценным письмом с описью вложения в отделении почты России (требуется два экземпляра документов, способ не рекомендуется)
Кто должен подавать уведомление?
  1. Представитель принимающей стороны
  2. Иностранный гражданин, в случае наличия уважительной причины, которая не позволяет принимающей стороне самостоятельно подать документы. В этом случае к уведомлению прилагается копии документов, подтверждающих наличие уважительной причины.
Кто может быть принимающей стороной?
  • Гражданин России, постоянно проживающий в РФ и имеющий в собственности жильё
  • Иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющий в собственности жильё
  • Юридическое лицо у которой иностранный гражданин проживает (гостиница) или работает (организация)
Кто освобождён от регистрации?

Главы иностранных государств и члены правительственных делегаций, моряки, экипажи воздушных судов, бригады поездов и иных транспортных средств.

Как можно заполнить бланк?
  • Вручную, разборчивым почерком, синей или чёрной ручкой. Исправления и помарки недопустимы
  • Онлайн, на нашем сайте (рекомендуется)
Какие штрафы предусмотрены за нарушение сроков подачи уведомления?

Нарушение сроков подачи уведомления является несоблюдением правил въезда в РФ и режима пребывания. Данное нарушение предполагает штраф от 2 000 до 5 000 ₽ для иностранного гражданина, возможно выдворение с территории РФ с последующим запретом на въезд.

Для принимающей стороны неисполнение правил миграционного учёта предусматривает штрафы в размере:

  • от 2 000 до 4 000 ₽ для физических лиц
  • от 35 000 до 70 000 ₽ для должностных лиц
  • от 400 000 до 1 000 000 ₽ для юридических лиц
Чем отличается новый бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина?

В бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина, который необходимо использовать с 13 июня 2020 года, добавлены поля для внесения наименования и реквизитов документа, подтверждающего право пользования помещением, в котором будет пребывать иностранный гражданин. Указание данного документа теперь является обязательным условием для успешной подачи уведомления.

Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания

Согласно законодательству Российской Федерации, а именно Федеральному закону № 109-ФЗ от 18 июля 2006 года "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", постановлению Правительства Российской Федерации № 373 от 16 мая 2011 года "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", все иностранные граждане и лица без гражданства, приезжающие в Российскую Федерацию обязаны подать уведомление о прибытии в место проживания или временного пребывания. Данное требование на распространяется на иностранцев, находящиеся на территории России менее 7 суток. В этом случае регистрация не требуется.

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Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина 2020

До 1 января 2018 административный регламент регистрации определялся приказом Федеральной миграционной службы России № 287 от 23 сентября 2010 года "Уведомление о прибытии иностранного гражданина" в редакции приказа № 319 от 15 августа 2011 года. С 1 января 2018 года административный регламент регистрации определялся приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации № 881 от 23 ноября 2017 года.

С 28 октября 2019 года и по 12 июня 2020 года действовал бланк уведомления, который был утвержден приказом МВД России № 514 от 30 июля 2019 года в приложение № 3.

С 13 июня 2020 года для регистрации иностранного гражданина на территорию Российской Федерации необходимо использовать новый бланк уведомления, который был утвержден в приложение № 3 к приказу МВД России № 514 от 30 июля 2019 года в редакции приказа № 180 МВД России от 24 марта 2020 года.

Наш сервис помогает заполнить новый бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина быстро, удобно, без ошибок и скачать его в формате PDF. Вам останется принести его вместе с пакетом документов, куда должны входить копии оригиналов документов, указанных в уведомлении, в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции, МФЦ или отправить в отделении почты России.

Сроки

Срок подачи документов для регистрации иностранного гражданина составляет 7 дней с момента прибытия в место проживания или временного пребывания. Для граждан отдельных государств, данный срок может быть увеличен. Так граждане:

  • Украины могут находиться на территории Российской Федерации до 90 дней без регистрации, в случае если целью визита не является работа на территории России. В этом случае срок подачи уведомления составляет 7 дней;
  • Республики Беларусь, Киргизии, Армении, Казахстана могут пребывать на территории России до 30 дней без регистрации;
  • Таджикистана, до 15 дней с момента прибытия в Российскую Федерацию.

Необходимые документы

В пакет документов для регистрации иностранного гражданина должны входить:

  • заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина;
  • копия паспорта или свидетельства о рождении;
  • копия миграционной карты;
  • копия паспорта представителя принимающей стороны;
  • копия документа, подтверждающего право принимающей стороной пользоваться помещением, в котором будет проживать или пребывать иностранный гражданин.

Если в качестве принимающей стороны выступает организация, то к указанным выше документам необходимо приложить:

  • оригинал доверенности на предоставление интересов организации в постановке на миграционный учёт иностранных граждан или копию приказа о назначении ответственных лиц по контролю за соблюдением правил пребывания иностранцев на территории России, заверенную руководителем и скрепленную печатью организации;
  • копию свидетельства ОГРН, заверенную руководителем и скрепленную печатью;
  • копию приказа о назначении руководителя организации, заверенную руководителем и скрепленную печатью.

Если организация подаёт документы на регистрацию иностранного гражданина в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции не в первый раз, то повторно предоставлять одни и те же документы не требуется. Важно следить чтобы срок действия доверенности не истёк. В этом случае в регистрации иностранного гражданина будет отказано.

Если иностранным гражданином является несовершеннолетнее лицо, то в уведомлении о прибытии должны быть заполнены поля представителя иностранного гражданина, а в пакет документов входить копия паспорта законного представителя иностранного гражданина.

В случае подачи документов в территориальное отделение МВД по вопросам миграции или МФЦ, вам потребуется распечатать заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в одном экземпляре. Если вы решили отправить документы почтой, потребуется два экземпляра. Один экземпляр останется в отделении почты России, другой разделяется по линии разреза и отправляется в отделение МВД, вместе с пакетом документов. Отрывная часть возвращается с отметкой почты о приёме документов.

Отправить пакет документов в отделении почты России необходимо с описью вложения.

Заполнением и подачей документов (уведомления о прибытии иностранного гражданина) должен заниматься представитель принимающей стороны, но в случае уважительной наличия уважительной причины, которая не позволяет принимающей стороне сделать это самостоятельно, иностранец может сделать это самостоятельно. В этом случае пакет документов должен быть дополнен документами, подтверждающими наличии уважительной причины, которая препятствует принимающей стороне подать документы самостоятельно, без привлечения иностранного гражданина.

Стоимость

Госпошлина за регистрацию иностранного гражданина по месту пребывания отсутствует т.е. оплат за подачу уведомления не взымается.

Если иностранный гражданин пребывает в Россию с частной целью визита, а в качестве места пребывания выступает гостиница или санаторий, то администрация учреждения обязана подать уведомление о прибытии иностранного гражданина в течение дня следующего за днём прибытия в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции.

Требование к принимающей стороне на владение помещением

С 13 июня 2020 года необходимо использовать новый бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, в который добавлены поля для внесения наименования и реквизитов документа, подтверждающего законное право представителя принимающей стороны пользоваться помещением, в котором будет пребывать или проживать иностранный гражданин. Указание данного документа теперь является обязательным условием для подачи уведомления.

В качестве такого документа могут являться:

  • свидетельство о государственной регистрации права;
  • выписка из ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости). С 1 января 2017 года ГНК и ЕГРП объединили в один реестр ЕГРП;
  • Договор социального найма (для физических лиц);
  • Договор аренды помещения (для юридических лиц).

Отдельно стоит отметить, что договор аренды помещения не может быть использован в качестве документа подтверждающего законное право пользоваться помещением для физических лиц. Снять помещение для размещения в нём иностранцем может только организация.

Принимающая сторона

В качестве принимающей стороны могут выступать:

  • физические лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и имеющие в собственности жильё;
  • юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, у которых иностранный гражданин проживает или осуществляет трудовую деятельность, а также имеющие в собственности помещение.

С 7 сентября 2020 года вступило в силу изменение в порядок миграционного учёта иностранных граждан, которое дает право иностранным гражданам, собственникам жилого помещения, выступать в качестве принимающей стороны.

Правила заполнения

Бланк заполняется русскими буквами на русском языке. Список допустимых символов приведён вверху документа. Для заполнения бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина необходимо использовать шариковую ручку тёмно-синего или черного цвета, но лучше воспользоваться нашим сервисом, который позволит исключить ошибки и потратить на заполнение бланка не более 5 минут. Вам останется только правильно переписать данные из имеющихся документов.

Фамилию, имя и отчество иностранного гражданина необходимо внести на русском языке, как это сделано в миграционной карте или визе. Данные о гражданстве, дате и месте рождения переписать из документа удостоверяющего личность иностранного гражданина. Дату въезда взять из штампа на миграционной карте.

Информацию о представителе принимающей стороны необходимо переписать из паспорта или вида на жительство (ВНЖ) принимающей стороны. Данные об организации из ОГРН. Адрес помещения, где будет пребывать или проживать иностранный гражданин, необходимо переписать из документа на право пользоваться помещением.

Автор

Комментарии

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6 сентября 2020 14:16
У иностранного гражданина в уведомление о прибытии в качестве цели визита указано "Частная", может ли он получить патент на работу?
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6 сентября 2020 14:38
Нет, для получения патента цель визита должна быть "Работа" т.к. цель визита изменить нельзя, единственный способ выехать и в въехать в на территорию России заново
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2 сентября 2020 17:18
Обязательно ли принимающей стороне иметь прописку?
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2 сентября 2020 17:40
Да, помимо прописки нужно иметь документы на право владения помещением, где будет проживать иностранный гражданин
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22 августа 2020 23:04
Печатать документ на двух листах или на одном с двух сторон? Поля одинаковые по бокам оставлять?
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23 августа 2020 9:07
Уведомление необходимо распечатать на одном листе с двух сторон, поля одного размера. Обычно при печати PDF-документа проблем с полями возникать не должно.
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18 августа 2020 13:21
У гражданина Узбекистана имеется загранпаспорт и миграционная карта. В паспорте не указан город рождения. В строке Гражданство указываю УЗБЕКИСТАН, в строке Место рождения, государство пишу РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, строку город или другой населенный пункт оставить пустой?
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18 августа 2020 14:03
Если город рождения не указан в паспорте, то поле нужно оставить пустым. Иногда вместо города может быт указано название местности. В таких случаях нужно вписать название местности.
Аватар пользователя
17 августа 2020 12:30

В новой форме уведомления добавлен пункт о наименовании и реквизитах документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением. Что вписываете в этот раздел?

Аватар пользователя
17 августа 2020 12:47
В первой строке указывают тип документа, в большинстве случаев это "СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА". Во второй обычно указывают серию и номер документа "СЕРИЯ 12АВ НОМЕР 123456". В третьей дату "ОТ 20.12.2005". Хотя символа точки нет в образцах допустимых для использования символах, приведенных сверху, ошибкой такое заполнение не считается.
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14 августа 2020 17:42
Прежде чем заполнять уведомление, соберите необходимые документы, а именно: паспорта приезжего и представителя принимающей стороны, миграционную карту, документ о праве собственности помещения.
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Бланк уведомления о прибытие иностранного гражданина (приложение № 3 к приказу МВД № 514 от 30 июля 2019 года в редакции №180 от 24 марта 2020 года ) в формате PDF и Excel.

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